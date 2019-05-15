Мотоциклист-бесправник сбил подростка в Ульяновской области

Велосипедистка пострадала в результате ДТП в Ульяновской области. На девушку-подростка наехал мотоциклист.

ДТП произошло в селе Румянцево. По данным Госавтоинспекции, 23-летний водитель мотоцикла совершил наезд на 17-летнюю велосипедистку, которая ехала в попутном с ним направлении. Предполагается, что парень не справился с управлением, сообщает 1ul.ru.

Пострадавшая была госпитализирована. В ГИБДД уточнили, что мотоциклист ехал без шлема, при этом у него нет прав управления транспортным средством.

Ранее сообщалось, что в Казани несовершеннолетний водитель мотоцикла совершил наезд на восьмилетнюю девочку.