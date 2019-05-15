Путин рассказал об отношениях России с Австрией

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой Австрии Александром Ван дер Белленом заявил, что двусторонние отношения развиваются практически по всем направлениям. Об этом в среду, 15 мая, пишет «РИА Новости».

«Растет товарооборот, в прошлом году он вырос на 42 с лишним процента. Уверен в том, что и ваш визит, уважаемый господин президент, послужит делу дальнейшего расширения и углубления нашего сотрудничества», — подчеркнул Путин.

О предстоящей встрече в Сочи глав России и Австрии 8 мая сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Для Ван дер Беллена это первый визит в Россию в качестве австрийского президента. Он принял участие в открытии российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог».

В середине апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Ван дер Белленом двусторонние отношения и актуальные вопросы международной повестки в ходе встречи в Вене. Кроме того, стороны поговорили о создании форума «Сочинский диалог» в рамках договоренностей лидеров двух стран, которые были достигнуты в июне прошлого года.