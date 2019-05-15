«Ласточки» со дня запуска перевезли 400 тыс. человек из Пскова в Петербург

За девять месяцев с момента запуска по маршруту Псков — Санкт-Петербург скоростные поезда «Ласточка» перевезли около 400 тыс. пассажиров. Такие данные сообщили в администрации Октябрьской железной дороги.

Там рассказали Псковскому агентству информации, что поезда очень востребованы. Так, билеты на них пассажиры выкупают за несколько месяцев до поездки. В основном «Ласточкой» пользуются туристы, жители Пскова с детьми, которые выезжают в Петербург по делам или на отдых.

Два города связывают три пары поездов «Ласточка». Они начали ходить по этому маршруту с августа 2018 года. А в феврале 2019 года «Ласточка» впервые в одном маршруте соединила Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.

Ожидается, что этим летом маршрут поезда будет продлен. По выходным «Ласточка» будет следовать из Петербурга через Псков до станции Печоры.