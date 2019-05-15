Глава МВД подписал приказ о награждении медалью участкового из Кисловодска

Министр внутренних дел (МВД) России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении медалью участкового уполномоченного полиции из Кисловодска, который спас пять человек во время пожара в одной из квартир двухэтажного дома. Об этом сообщила в среду, 15 мая, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение о награждении участкового уполномоченного полиции ОМВД России по городу Кисловодску Ставропольского края прапорщика полиции Владимира Хнырева ведомственной медалью «За смелость во имя спасения», — сказала она.

Уточняется, что Хнырев заметил возгорание в доме по улице Ксении Ге, когда возвращался домой с работы. Он незамедлительно сообщил о происшествии в экстренные службы, после чего вошел в задымленную квартиру, где обнаружил женщину и четверых малолетних детей.

Полицейский помог семье выбраться на улицу, спустя пару минут квартира была охвачена пламенем. По словам Ирины Волк, неравнодушие и самоотверженность Хнырева позволили спасти детей и их мать.