СКР заинтересовался дракой малышей в детском саду

Следственный комитет (СК) России по Красноярскому краю начал проверку в отношении воспитателя детского сада в Красноярске, наблюдавшей за тем, как дети избивали одного ребенка. Об этом в среду, 15 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

15 мая в СМИ было опубликовано видео с дракой между детьми детсада в микрорайоне «Солнечный». Несколько детей избивали своего сверстника. Однако воспитатель никак не отреагировала на происходящее.

На кадрах видно, как сначала дети сбивают мальчика с ног, а когда он поднимается, на него тут же накидываются три ребенка. Затем в кадре появляется воспитатель, но она подходит к другим детям. Мальчики расходятся, пишет сайт kp.ru. Затем запись прерывается и начинается с момента, как три ребенка опять сбивают ребенка с ног и он начинает плакать. К ним подходит воспитатель, но она не пытается защитить избитого ребенка или объяснить остальным, что драться нехорошо. Отбежав от женщины на другой конец детской площадки, дети вновь сбивают мальчика с ног. На этом видео заканчивается.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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