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В Госдуме оценили влияние санкций Украины на экономику России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в том, что новые санкции Украины нанесут серьезный экономический ущерб экономике России. По его словам, такими действиями Киев «снова себя высек» и делает хуже только своей стране.

Слуцкий напомнил, что совсем недавно были обнародованы данные об объеме потерь Украины от снижения объемов торговли с Россией.

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«Согласно им, Украина за всё это время потеряла в 13 раз больше. Они надеялись, что увеличение товарооборота с Европой компенсирует ущерб от разрыва кооперации с Россией, но этого, естественно, не произошло и не могло произойти», — цитирует депутата ТАСС.

Он отметил, что Москва всё еще остается одним из основных торговых партнеров Киева, поэтому восстановление полноценных экономических отношений с Россией прежде всего находится в интересах Украины и ее народа.

Ранее 15 мая Украина ввела новые ограничительные меры против России, включая запрет поставок определенных товаров и введение специальных пошлин. Спецпошлины начнут действовать с 1 августа. Введение санкций также прокомментировал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. По его словам, это решение направлено в первую очередь против избранного президента страны Владимира Зеленского.

В декабре 2018 года правительство России ввело ответные санкции против Киева и опубликовало список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.

Под эмбарго попали сладости, мучные изделия, пшеница, рыбные и овощные консервы, спиртные напитки. Также запрет коснулся моющих средств, бумаги, мебели и других товаров.

Москва отметила, что подобные меры вынужденные, так как РФ отвечает на вводимые с 2015 года и постоянно расширяющиеся санкции Киева.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта на востоке обвиняют Москву.

В России заявляют, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права, и отрицают участие в конфликте в Донбассе.

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