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Водопотери в Омской области составили почти 30 млн кубометров

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В Омской области потери воды составили 28,6 млн кубометров, что составляет почти 18% от общего объема воды, поданной в сеть. Причиной называют изношенность водопроводных сетей.

По данным Омскстата, в замене нуждаются порядка 3371 км сетей из более чем 10 тыс. км существующих. Только в 2018 году произошло 2105 аварий, в том числе по причинам изношенного состояния сетей, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Отмечается, что в еще более плохом состоянии находятся канализационные сети. Заменить необходимо почти 1,2 тыс. км из 2 тыс. км сетей, то есть более половины.

При этом качество самой воды в регионе остается на высоком уровне. Так, пропущенная через очистные сооружения вода очищена до нормативных показателей — на 99,7%. Полную очистку проходит 95% сточных вод.

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