Медведев указал на случаи разгильдяйства при исполнении поручений Путина

Исполнительская дисциплина на федеральном и региональном уровне в ряде случаев выполнения поручений президента РФ и правительства низкая. Не все поручения выполняются в срок, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В отношении госаппарата и конкретных лиц надо сделать выводы, отметил он. Об этом во вторник, 14 мая, сообщает ТАСС. «Есть разгильдяйство и перенос сроков», — указал премьер.

В ходе совещания по вопросам исполнения поручений президента Медведев подчеркнул, что сроки исполнения поручений постоянно корректируются под разными предлогами. «Вообще, такого в принципе быть не должно», — подчеркнул премьер.

«От поручений как способа решения управленческих задач нам никуда не уйти, поэтому исполняться они должны неукоснительно, а все случаи переноса должны быть мотивированы», — резюмировал он.

8 мая президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обратил внимание на перенос сроков реализации нацпроектов и поручил жестко упорядочить эту практику или вообще ее искоренить.

Глава государства также поручил кабмину в кратчайшие сроки, но «не впопыхах» завершить оформление нормативной базы нацпроектов и устранить сбои в финансировании.