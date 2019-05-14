Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой

В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню. Преподаватель посетовала, что предки девочки выжили во время Великой Отечественной войны, и назвала свою ученицу дурой.

«Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах», — цитирует слова педагога телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Sakh.com.

Мать девочки обратилась с заявлением в прокуратуру. По словам женщины, это уже не первый подобный случай в этой школе. По факту инцидента в учебном учреждении начата служебная проверка.

В конце апреля в Центральном суде города Комсомольска-на-Амуре начался судебный процесс над учительницей, которая ударила ученика. По статьям УК об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ей грозит до трех лет лишения свободы или большой штраф.