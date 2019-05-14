Прямой эфир

Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой

0
Фото: Соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню. Преподаватель посетовала, что предки девочки выжили во время Великой Отечественной войны, и назвала свою ученицу дурой.

«Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах», — цитирует слова педагога телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Sakh.com.

Мать девочки обратилась с заявлением в прокуратуру. По словам женщины, это уже не первый подобный случай в этой школе. По факту инцидента в учебном учреждении начата служебная проверка.

В конце апреля в Центральном суде города Комсомольска-на-Амуре начался судебный процесс над учительницей, которая ударила ученика. По статьям УК об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ей грозит до трех лет лишения свободы или большой штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Флориде учителям разрешат носить оружие
«ВКонтакте» поддержит учителей информатики

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017