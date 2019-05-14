Песков рассказал о последствиях торговой войны США и Китая

Торговая война между США и Китаем будет иметь последствия для всемирного экономического климата, заявил во вторник, 14 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это будут «последствия со знаком минус», однако не стоит преувеличивать их влияние на Россию.

«Безусловно, влияние неизбежно, но и преувеличивать его для нашей страны не стоит», — сказал он, добавив, что российская экономика довольно устойчива.

По словам Пескова, Россия в любом случае будет развивать сотрудничество с Китаем, поскольку КНР является ее важным партнером.

«Вашингтон и Пекин могут вести эти войны. Но это не наша война. Россия заинтересована в выстраивании отношений как с США, так и с Китаем», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что в данный момент идет активная подготовка к визиту в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.

Торговая война между КНР и США продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.

10 мая этого года президент США Дональд Трамп пригрозил увеличить пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд с 10% до 25%, а позже распространить их и на товары, которые сейчас не облагаются сборами. В Пекине заявили о готовности принять ответные меры.