Пенсионер на Mercedes насмерть сбил пешехода в Брянской области

В Суземском районе Брянской области пенсионер за рулем Mercedes-Benz сбил мужчину. Пешеход погиб. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Авария произошла в понедельник, 13 мая, около 21:30 на 5-м км трассы Суземка – Украина. По предварительным данным, 60-летний водитель Mercedes-Benz попытался объехать пешехода, который шел по обочине дороги, но предотвратить наезд не удалось, пишет интернет-газета «Брянские новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний мужчина-пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

5 мая в Новозыбковском районе региона автомобиль «ВАЗ» сбил двух пешеходов. Один из них погиб, второй получил различные травмы и был госпитализирован.