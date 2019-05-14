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СК России возбудил два дела об обстрелах мирного населения в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет России возбудил уголовные дела об обстрелах территории Донбасса украинскими войсками. В сообщении на сайте ведомства указано, что в результате военных действий в начале мая пострадали два человека из числа мирного населения.

Уголовные дела возбуждены по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» (ч. 1 ст. 356 УК РФ). Как отметили в пресс-службе, следователи устанавливают обстоятельства преступлений и выявляют должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к ним.

«Украинская сторона продолжает игнорировать ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, предусмотренные протоколом о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандумом к нему», — констатировали в ведомстве.

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По данным СК, 8 мая ВСУ и Нацгвардия обстреляли дома в поселке шахты «Трудовская» в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Ранения получил мирный житель — мужчина 56 лет.

Еще один обстрел был произведен 10 мая. Украинские военные открыли огонь по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Калиново в Луганской Народной Республике. В результате пострадал 52-летний мирный житель.

Ранее, 11 апреля, СК России возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения украинскими военными в поселках шахты «Трудовская», Старомихайловка и Зайцево в Донецке.

Военный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после произошедшего в стране госпереворота. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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