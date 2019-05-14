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В Кировской области завели дело на бившего школьника трудовика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Кирово-Чепецке (Кировская область) возбуждено уголовное дело против учителя труда, систематически истязавшего 13-летнего ученика. Об этом сообщает Следственный комитет.

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По версии следствия, конфликт учителя с подростком начался в 2018 году и продолжался до апреля 2019 года. Мужчина бил ученика различными предметами (шлангом, указкой, металлическим прутом) из личной неприязни, рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

В ноябре 2019 года в Северодвинске (Архангельская область) уволилась по собственному желанию учительница физкультуры, бившая учеников скакалкой. Это произошло после того, как следователи, полиция и региональное министерство образования начали проверку после публикации видеозаписи одного из таких инцидентов.

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