В Кировской области завели дело на бившего школьника трудовика

В Кирово-Чепецке (Кировская область) возбуждено уголовное дело против учителя труда, систематически истязавшего 13-летнего ученика. Об этом сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, конфликт учителя с подростком начался в 2018 году и продолжался до апреля 2019 года. Мужчина бил ученика различными предметами (шлангом, указкой, металлическим прутом) из личной неприязни, рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

В ноябре 2019 года в Северодвинске (Архангельская область) уволилась по собственному желанию учительница физкультуры, бившая учеников скакалкой. Это произошло после того, как следователи, полиция и региональное министерство образования начали проверку после публикации видеозаписи одного из таких инцидентов.