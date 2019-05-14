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В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

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США готовятся к применению ядерного оружия в Европе, размещая его в неядерных государствах. С таким заявлением выступил глава департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, европейские страны, которые позволяют Вашингтону размещать на своей территории ядерное вооружение, подвергают себя опасности и закрывают на это глаза.

«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия», — цитирует дипломата «РИА Новости».

20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в случае размещения в Европе американских ракет Москва примет симметричные меры. По словам Путина, в такой ситуации Россия будет вынуждена развернуть виды вооружений, которые можно будет использовать не только в отношении территорий, с которых будет исходить прямая угроза, но и в отношении мест, где находятся центры принятия решений по применению ракетных комплексов.

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