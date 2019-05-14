Пресс-конференция по информационной безопасности детей. Трансляция

Во вторник, 14 мая, в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция по информационной безопасности детей. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

В дискуссии, в частности, принимают участие первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, замдиректора департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения Галина Скворцова, заместитель начальника Управления «К» МВД России Олег Свяцкий и куратор рабочей группы связи и информационных технологий при Экспертном совете при правительстве РФ Ирина Левова.