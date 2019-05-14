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В ЦОДД назвали главную причину аварий на дорогах Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Главная причина аварий на московских дорогах — превышение скорости. Оно в большинстве случаев ведет к летальному исходу, рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

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Аварии также происходят из-за несоблюдения дистанции и очередности проезда транспорта, нарушения правил перестроения и проезда пешеходного перехода, пишет портал мэра и правительства Москвы.

В 2019 году ЦОДД планирует ликвидировать 220 аварийно опасных участков в столице. Для этого оптимизируют работу 63 светофоров, создадут новые островки безопасности, а также изменят скоростной режим на 16 улицах, отметили в учреждении.

С 13 мая изменилась схема дорожного движения в Колпачном переулке в центре Москвы. Один из его участков стал двухсторонним, чтобы облегчить жителям Басманного района выезд на Покровку.

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