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Эксперт оценил законопроект США о санкциях по «Северному потоку – 2»

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Фото: Global Look Press/Olga Tanasiychuk
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Подготовленный американской стороной законопроект о санкциях к компаниям, участвующим в «Северном потоке – 2», — очередной акт словесного давления на участников энергетического проекта и не сможет остановить завершение строительства.

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Об этом заявил замгендиректора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач. В данном случае давление оказывается на подрядные организации, занимающиеся трубоукладкой, пояснил он во вторник, 14 мая, «РИА Новости».

«Не думаю, что эта инициатива приобретет статус закона и как-то помешает завершению строительства газопровода», — отметил он.

Ранее во вторник стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Согласно законопроекту, лицам, которые принимают участие в строительстве и сдают в аренду суда для прокладки морских частей трубопроводов, запретят въезд в США и заморозят их активы.

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников», например, американский сжиженный природный газ.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных и прямых поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

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