Новое оборудование закупят для трех больниц Тамбовской области

В Тамбовской области в трех больницах появятся новые диагностические комплексы для ультразвукового исследования высокого класса. На эти цели планируют направить около 20 млн рублей. Информация об этом размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исходя из документации, новое оборудование получат Моршанская и Уваровская центральные районные больницы, а также городская больница имени Брюхоненко в Мичуринске. Начальная цена для закупки каждого аппарата составляет более 6,6 млн рублей, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Подрядчику необходимо будет поставить медоборудование с программным обеспечением, собрать и установить его, а также ввести в эксплуатацию. Помимо этого, специалисты должны будут обучить медиков работать с ним.

Отмечается, что высококлассные аппараты УЗИ кроме всего прочего позволят проводить исследования сосудов головного мозга и ультразвуковое диагностическое исследование сердца.