Прокуратура нашла нарушения в возглавляемом Глацких департаменте

Прокуратура Свердловской области внесла губернатору региона представление из-за нарушений, обнаруженных в работе областного департамента молодежной политики. Ранее департамент возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.

Речь идет о нарушении бюджетного законодательства при реализации программ поддержки молодежи, рассказали в ведомстве «Интерфакс».

Региональный портал Ura.Ru со ссылкой на документ сообщает, что нарушения допущены при реализации совместного проекта департамента и фонда «Золотое сечение». Мероприятия проводились на самых дорогих площадках, при этом на оплату работы педагогов было направлено меньше денег, чем требовали условия программы. Кроме того, услуги некоторых наставников оплатили дважды или трижды, а в смету включили расходы на проживание «мертвых душ», не проходивших обучение.

Скандал с Глацких разгорелся в начале ноября 2018 года после ее резонансного заявления на встрече с детьми-волонтерами. Чиновница высказалась о том, что государство «ничего не должно» молодежи, а их родителей «никто не просил рожать». Позже она заявила, что ее слова о помощи государства детям были вырваны из контекста. Видеозапись неоднозначного высказывания была опубликована в YouTube.

В феврале она покинула пост. Также ее вывели из политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». В апреле Глацких сообщила в соцсетях, что нашла новую работу, но не уточнила, где именно. Местные СМИ писали, что Глацких стала замдиректора дворца игровых видов спорта (ДИВС) «Уралочка».