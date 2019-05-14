МИД России пожелал услышать четкую позицию Зеленского по Донбассу

МИД России надеется, что избранный президент Украины Владимир Зеленский четко сформулирует свою позицию относительно урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом во вторник, 14 мая, заявил замглавы министерства Григорий Карасин.

«Надеемся, что после инаугурации Владимир Зеленский более четко обозначит свои приоритеты», — сказал Карасин в интервью «Известиям».

По словам дипломата, заявления, с которыми выступают Зеленский и члены его команды «порой носят противоречивый характер и не дают реального представления о политической программе нового руководителя Украины».

Карасин выразил надежду, что новое украинское руководство будет ответственно выполнять свои обязательства и не станет уклоняться от прямого диалога с жителями Донбасса.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля. Его инаугурация должна состояться до конца мая.

3 мая Карасин заявил, готовиться к встрече по урегулированию ситуации на востоке Украины в нормандском формате можно будет только после официального вступления Зеленского в должность.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт в Донбассе, однако Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва неоднократно заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте.