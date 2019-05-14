Пентагон готов отправить 120 тыс. солдат для противодействия Ирану

Пентагон подготовил военный план, согласно которому в случае ускорения разработки ядерного оружия или атаки американских сил со стороны Ирана США отправят на Ближний Восток контингент численностью до 120 тыс. человек. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией, пишет The New York Times.

По данным издания, и.о. министра обороны страны Патрик Шанахан представил документ 9 мая на встрече помощников президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. При этом главным инициатором появления плана стал советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Число военных, указанное в плане, удивило многих чиновников, отмечает газета. В иракской операции 2003 года было задействовано примерно столько же военнослужащих, при этом сейчас о сухопутной операции речи не идет.

6 мая США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона» и направили к берегам страны ударную авианосную группу.

Кроме того, Вашингтон намерен развернуть на Ближнем Востоке зенитные ракетные комплексы Patriot, а также военный корабль Arlington.

При этом Иран пообещал нанести США «удар в голову», если они предпримут в регионе какие-либо силовые действия.

Отношения США и Ирана вновь обострились после решения Трампа разорвать «ядерное соглашение» с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.