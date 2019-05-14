Прямой эфир

Пентагон готов отправить 120 тыс. солдат для противодействия Ирану

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пентагон подготовил военный план, согласно которому в случае ускорения разработки ядерного оружия или атаки американских сил со стороны Ирана США отправят на Ближний Восток контингент численностью до 120 тыс. человек. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией, пишет The New York Times.

Оставь надежду, всякий нефть ввозящий: чем грозят санкции против Ирана
Желание США заблокировать иранский топливный экспорт не приведет к смене режима в стране

По данным издания, и.о. министра обороны страны Патрик Шанахан представил документ 9 мая на встрече помощников президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. При этом главным инициатором появления плана стал советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Число военных, указанное в плане, удивило многих чиновников, отмечает газета. В иракской операции 2003 года было задействовано примерно столько же военнослужащих, при этом сейчас о сухопутной операции речи не идет.

6 мая США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона» и направили к берегам страны ударную авианосную группу.

Кроме того, Вашингтон намерен развернуть на Ближнем Востоке зенитные ракетные комплексы Patriot, а также военный корабль Arlington.

При этом Иран пообещал нанести США «удар в голову», если они предпримут в регионе какие-либо силовые действия.

Отношения США и Ирана вновь обострились после решения Трампа разорвать «ядерное соглашение» с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы темы переговоров Путина и Помпео
Иран призвал США немедленно покинуть Ближний Восток

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017