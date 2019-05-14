Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

В пресс-службе МВД России рассказали, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе». По данным ведомства, во время экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством чаще всего кандидаты в водители не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом.

При этом в условиях дорожного движения («город») самые распространенные ошибки — водитель «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой», а также неуверенное управление автомобилем.

Также, по данным МВД, в процессе экзаменов у кандидатов в водители часто глохнет двигатель, а также экзаменуемые забывают уступать дорогу транспортному средству, имеющему преимущество. По данным МВД, из более чем 3 млн теоретических экзаменов, проведенных в 2018 году, с первого раза были сданы только 1,2 млн (41%). При этом «площадку» с первого раза сдали в 42% случаев (973 тыс. удачных попыток на 2,2 млн экзаменов), «город» — 31% (759 тыс. из 2,4 млн), отмечает RT.

В январе стало известно, что МВД объединит «площадку» и «город» при сдаче экзаменов на права. Также Госавтоинспекция планируют лишить права на ошибку людей, сдающих теоретический экзамен на водительские права. Неверные ответы хотят разделять по степени вероятных рисков в случае принятия такого решения в реальной ситуации.