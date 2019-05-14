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Вторую подлодку — носителя «Посейдонов» спустят на воду весной 2020 года

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ
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Второй штатный носитель подводных необитаемых аппаратов «Посейдон» — атомную подлодку «Хабаровск» спустят на воду весной 2020 года и передадут флоту в 2022 году. Об этом во вторник, 14 мая, сообщило агентство ТАСС.

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«Второй штатный носитель «Посейдонов» — подлодку «Хабаровск» (проект 09851) — планируется спустить на воду весной 2020 года», — цитирует агентство источник в оборонно-промышленном комплексе.

Впервые о «Посейдоне» президент России Владимир Путин рассказал в ходе оглашения послания Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он пообещал, что беспилотник спустят на воду весной 2019 года. Аппараты способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн.

27 апреля стало известно, что первую такую подлодку — «Белгород», способную нести шесть беспилотных аппаратов «Посейдон», спустили на воду 23 апреля. За торжественной церемонией, прошедшей на предприятии «Севмаш» в Северодвинске, посредством телемоста наблюдал Путин. Ожидается, что субмарина поступит на вооружение Военно-морского флота России в 2020–2021 годах.

27 апреля немецкое издание Stern выразило беспокойство из-за новой российской подводной лодки «Белгород».

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