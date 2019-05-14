Трамп рассказал о срыве сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг торговой сделки с Китаем. Об этом во вторник, 14 мая, сообщило агентство ТАСС.

«У нас была сделка с Китаем, она была согласована на 95%», — заявил Трамп.

Он добавил, что на последнем раунде переговоров представители КНР отказались от «согласованных предложений».

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

5 мая Трамп пригрозил с 10 мая увеличить пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд с 10 до 25%, а позже распространить их и на товары, которые сейчас не облагаются сборами. Эта новость неприятно удивила Пекин.

13 мая американский лидер предостерег Китай от увеличения пошлин на американские товары.