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Госдума рассмотрит ужесточение наказания за «пьяные» ДТП с погибшими

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госдума 14 мая рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за ДТП с жертвами, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

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Документ предполагает внесение изменений в статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и ужесточить наказание за причинение тяжкого вреда здоровью в результате «пьяного» ДТП, увеличив срок лишения свободы с четырех лет до семи. При гибели человека со сроков от двух до семи лет увеличить наказание до 5–12 лет, в случае смерти двух и более лиц — с 4–9 до 8–15 лет, пишет ТАСС.

Одновременно предлагается внести поправку и в статью 263 УК РФ, ужесточив наказания за аналогичные нарушения на воздушном, морском, водном транспорте и метрополитене.

В Госдуме полагают, что усиление ответственности за «пьяные» ДТП поможет снизить их число.

24 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, сбежавших с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

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