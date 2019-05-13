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УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

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Фото: REUTERS/Action Images/John Sibley
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Английский клуб «Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках на один сезон по решению Следственной палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила The New York Times.

Клуб может быть дисквалифицирован за нарушение финансового фэйр плэй (кодекса этических норм). Обвинения в адрес «Манчестер Сити» связаны с информацией, которая была неверно предоставлена в УЕФА.

12 мая «Манчестер Сити» второй раз подряд и шестой раз за свою историю стал победителем чемпионата Англии по футболу.

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