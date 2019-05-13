Тюменские врачи спасли проглотивших магнитные шарики малышей

В Тюмени с разницей в одну неделю в стационар ОКБ №2 попали полуторагодовалый мальчик и двухлетняя девочка, проглотившие магнитные шарики из популярного конструктора.

Хирурги провели открытые операции, чтобы предотвратить развитие перитонита, передает megatyumen.ru. Врачи извлекли из желудков детей по четыре магнитных металлических шарика. У мальчика детали опасного конструктора стянули в узел желудок и кишечник, а у девочки — толстую и тонкую кишки. В настоящий момент малыши выписаны, им предстоит длительная реабилитация.

Напомним, в марте в селе Тербуны Липецкой области трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Она получила серьезные травмы, врачам пришлось экстренно оперировать ребенка.