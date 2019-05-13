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В Арктическую зону вошли восемь районов Якутии

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Территории восьми районов Якутии вошли в Арктическую зону РФ. Указ президента опубликован на портале правовой информации, передает ТАСС.

«Решение имеет огромное значение для тех людей, которые там живут, для развития транспортной инфраструктуры, промышленных проектов. Уверен, что появление указа позволит решать проблемы экономики, развития социальной сферы», — сказал глава республики Айсен Николаев.

Восемь улусов войдут в Северо-Якутскую опорную зону, предусмотренную госпрограммой «Социально-экономическое развитие Арктической зоны до 2020 года». Основными направлениями проекта являются формирование минерально-сырьевых центров, развитие инфраструктуры и реконструкция Жатайского судоремонтного завода, отмечает ИА SakhaNews.

Массовый туризм в Арктической зоне России в настоящий момент невозможен из-за чрезмерной дороговизны доставки людей в регион. Такое мнение выразил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин 7 апреля. По его словам, в РФ ведется разработка пригодных для круизов кораблей ледокольного класса Arc7. Из доступных в настоящий момент альтернатив Кобылкин предложил самолетную поездку до Ямала.

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