Устроивший ДТП в Сочи водитель автобуса возил туристов без разрешения

Следователи в Сочи выясняют обстоятельства аварии в Адлерском районе. Вечером 10 мая на улице Триумфальной 52-летний водитель и владелец микроавтобуса Mercedes Sprinter врезался в металлический столб. Мужчина вез пассажиров на экскурсию из санатория в Олимпийский парк.

По его словам, на перевозку пассажиров у него не было необходимого разрешения. В результате аварии семеро человек в возрасте от 4 до 78 лет получили травмы. Четверо пострадавших, в том числе четырехлетний ребенок, в настоящее время находятся на амбулаторном лечении, пишут «Кубанские новости».

29 апреля сообщалось, что на трассе Адлер – Красная Поляна в Сочи произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей. Один из пострадавших оказался заблокирован в машине, его удалось вытащить. Один человек скончался на месте, еще трое госпитализированы.