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Минсельхоз РФ не планирует дополнительно ограничивать ввоз продуктов гражданами

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Минсельхоз РФ не планирует вводить дополнительные ограничения на ввоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе министерства.

«Минсельхоз не планирует введение дополнительных ограничений на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования», — сказали в пресс-службе

В ведомстве напомнили, что с 2010 года в ЕАЭС действуют правила провоза подконтрольных товаров, которые разрешают провозить продукцию в упаковке весом до 5 килограммов для личных нужд без сопроводительных документов, передает «РИА Новости».

При этом на продукцию выше установленного веса необходимо разрешение на ввоз и наличие ветсертификата.

Ранее 13 мая стало известно, что Минсельхоз представил поправки в закон «О ветеринарии», согласно которым запрещается ввоз в Россию животноводческой продукции из-за рубежа в связи с риском завоза вместе с едой возбудителей опасных болезней животных.

В документе отмечается, что россияне смогут ввозить до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке не из стран ЕАЭС. Однако только в том случае, если эпизоотическая обстановка в этих странах является благоприятной.

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