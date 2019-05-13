Минсельхоз РФ не планирует дополнительно ограничивать ввоз продуктов гражданами

Минсельхоз РФ не планирует вводить дополнительные ограничения на ввоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе министерства.

«Минсельхоз не планирует введение дополнительных ограничений на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования», — сказали в пресс-службе

В ведомстве напомнили, что с 2010 года в ЕАЭС действуют правила провоза подконтрольных товаров, которые разрешают провозить продукцию в упаковке весом до 5 килограммов для личных нужд без сопроводительных документов, передает «РИА Новости».

При этом на продукцию выше установленного веса необходимо разрешение на ввоз и наличие ветсертификата.

Ранее 13 мая стало известно, что Минсельхоз представил поправки в закон «О ветеринарии», согласно которым запрещается ввоз в Россию животноводческой продукции из-за рубежа в связи с риском завоза вместе с едой возбудителей опасных болезней животных.

В документе отмечается, что россияне смогут ввозить до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке не из стран ЕАЭС. Однако только в том случае, если эпизоотическая обстановка в этих странах является благоприятной.