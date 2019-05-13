Китайский язык будут сдавать на ЕГЭ 16 выпускников в Амурской области

В Амурской области более 9,2 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по программам основного общего образования. О готовности к проведению государственной итоговой аттестации губернатору доложила министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Для выпускников 11-х классов в этом году откроются 62 пункта приема экзаменов, для 9-х классов — 174 пункта. По-прежнему среди предметов по выбору для сдачи ЕГЭ лидируют обществознание (66% участников), физика (27%), история (23%) и биология (22%). Впервые в виде ЕГЭ ученики могут сдать экзамен на знание китайского языка — его выбрали 16 человек, информирует asn24.ru.

Согласно новому порядку, чтобы получить медаль «За особые успехи в обучении», по обязательным предметам ученику необходимо набрать 70 баллов, а по остальным дисциплинам — преодолеть минимальный порог.

Ранее майским указом президент России Владимир Путин определил, что Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. В связи с чем первостепенными задачами в сфере образования стали переход к 2025 году всех школ на обучение в одну смену, сохранение малокомплектных сельских учебных заведений и обеспечение безопасности школьников.