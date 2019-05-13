Украинский генерал рассказал об операции катеров у российского порта

Бронированные украинские катера в октябре 2018 года смогли подойти незамеченными к российскому Ейску на полторы мили. Об этом 13 мая заявил бывший командующий Операции объединенных сил Украины в Донбассе, генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили (около 2,8 км) к российскому порту», — сказал он в интервью ТСН, добавив, что инцидент произошел в октябре прошлого года близ Ейска.

По словам Наева, речь идет о малых бронированных катерах, «которые действуют в составе Объединенных сил»,

Генерал также добавил, что ВМС Украины удалось создать условия, при которых российские корабли «ближе определенной линии» не подходят.

В конце апреля сообщалось, что украинские моряки начали учения по захвату судов в составе абордажных групп. Учения военнослужащих Морского центра специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят в открытом море.