Прямой эфир

Украинский генерал рассказал об операции катеров у российского порта

0
Фото: РИА Новости/пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бронированные украинские катера в октябре 2018 года смогли подойти незамеченными к российскому Ейску на полторы мили. Об этом 13 мая заявил бывший командующий Операции объединенных сил Украины в Донбассе, генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили (около 2,8 км) к российскому порту», — сказал он в интервью ТСН, добавив, что инцидент произошел в октябре прошлого года близ Ейска.

По словам Наева, речь идет о малых бронированных катерах, «которые действуют в составе Объединенных сил»,

Генерал также добавил, что ВМС Украины удалось создать условия, при которых российские корабли «ближе определенной линии» не подходят.

В конце апреля сообщалось, что украинские моряки начали учения по захвату судов в составе абордажных групп. Учения военнослужащих Морского центра специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят в открытом море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский буксир «Корец» провел стрельбы под присмотром российских кораблей
Пользователи Сети высмеяли учения украинского буксира в Азовском море

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017