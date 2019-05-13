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Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.

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«Чем ближе финал, тем безумнее идеи: (президент Украины Петр. — Ред.) Порошенко предложил сдать Севастополь (?!) в аренду США. Нет сомнений: был бы город украинским, он отдал бы его США за доллар», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он отметил, что Севастополь является российским городом. Сенатор предложил Порошенко сдать в аренду свою квартиру.

Ранее на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, авторы которой призвали заключить межгосударственное соглашение о передаче Севастополя США сроком не более чем на 49 лет. По их мнению, это усилит обороноспособность Украины и поможет вернуть Крым. Эта петиция собрала 73 подписи из необходимых 25 тыс.

В понедельник, 13 мая, стало известно, что Евросоюз не рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за предоставления в упрощенном порядке гражданства жителям ДНР и ЛНР. По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, ЕС нацелен на диалог с РФ.

Крым стал частью России весной 2014 года по итогам референдума, на котором за такое решение высказалось большинство жителей. Москва не раз подчеркивала, что процедура присоединения региона прошла в строгом соответствии международным правовым нормам.

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