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«Роснефть» отчиталась об увеличении добычи нефти и газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Нефтяная компания «Роснефть» в I квартале 2019 года увеличила добычу жидких углеводородов на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевыми факторами роста стали активное развитие новых крупных месторождений, высокие производственные показатели Юганскнефтегаза, а также увеличение объемов добычи Самаранефтегаза, Няганьнефтегаза и Варьеганнефтегаза, говорится в сообщении компании.

За 3 месяца 2019 года Роснефть добыла 57,6 млн т жидких углеводородов (4,74 млн барр. в сутки), превысив среднесуточный объем производства год к году на 3,9%. Добыча газа в I квартале составила 17,12 млрд куб. м. увеличившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Розничные объемы реализации топлива в I квартале увеличились на 17,9%.

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