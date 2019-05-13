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Конкурс красоты среди овец прошел в Закарпатье

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Фото: youtube.com/uzh Inform
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Конкурс красоты среди овец прошел в Закарпатье на Украине. Организаторы фестиваля «Брынза Хустщины» устроили это шоу 12 мая.

Видео опубликовано в YouTube-канале Uzh Inform.

Организаторы фестиваля заявили, что его целью являлось привлечение внимания людей к профессии пастуха. В программу мероприятия также вошли разные мастер-классы, лекции, дегустации и сырные перформансы.

Однако главным событием для гостей фестиваля стал организованный конкурс красоты среди овец.

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