Работы на Старокубанском кольце Краснодара начнутся в июне

В Краснодаре 1 июня начинаются работы по преобразованию Старокубанского кольца в обычный перекресток. Они завершатся в конце лета, увеличат пропускную способность на 45% и позволят сократить количество пробок. С этой же целью удалят и кольцо на улице Лизы Чайкиной. На участке дороги от Бургасской до Уральской обновят асфальт и приведут в порядок обочины.

Через Старокубанское кольцо по существующему зеленому островку проложат по две полосы в каждом направлении для прямого проезда по улице Ставропольской через Старокубанскую. Как отмечает ИА KrasnodarMedia, раньше улица имени Лизы Чайкиной сужалась в «бутылку», потому что из двух полос в сторону Комсомольского микрорайона дорога переходила в одну.

Ранее Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу Федерального дорожного агентства (Росавтодора). Согласно новым правилам, непогодой будет считаться температура от +5 °С до –10 °С весной и летом, от +10 °С до –10 °С осенью и зимой.