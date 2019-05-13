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Дезертир в Подмосковье сдался спустя 14 лет после побега

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В Московской области военнослужащего приговорили к 2,5 года колонии-поселения за дезертирство 14-летней давности. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

Дезертиром оказался Николай Ахминеев, который в целях уклонения от прохождения военной службы самовольно оставил военную часть в Наро-Фоминске 18 июля 2004 года и уехал в Москву, где устроился на работу дворником. С 2006 года он жил в Московской области. В январе 2019 года мужчина добровольно явился к правоохранителям и заявил о преступлении.

Рядовой войсковой части № 35758 Ахминеев был признан виновным в дезертирстве, суд приговорил его к 2,5 года колонии-поселения, пишет НСН.

Аналогичный случай произошел в начале 2018 года. Дезертировавший из российской армии в 1992 году мужчина явился с повинной в правоохранительные органы.

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