Медицинский поезд вновь проедет по деревням Иркутской области

В Иркутской области консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» осуществит очередную рабочую поездку с 14 по 25 мая. Поезд с врачами сделает остановки на станциях Семигорск, Ручей, Лена, Звездная, Киренга, Улькан, Кунерма, Хребтовая, Игирма, Рудногорск, Тубинская, Усть-Илимск.

Медицинские услуги сельчанам будут оказывать с девяти до шести часов. Консультации ветеранов Великой Отечественной войны запланированы ежедневно с 11.00 до 13.00 часов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

Передвижной консультативно-диагностический поезд оборудован для консультирования и лечебно-диагностических приемов врачей по специальностям: терапия, хирургия, урология, клиническая лабораторная диагностика, эндоскопия, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, рентгенология, кардиология, эндокринология, офтальмология, оториноларингология, акушерство и гинекология.