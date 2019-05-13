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Apple проиграла разбирательство в Верховном суде США

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Фото: TASS/Roman Pilipey
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Верховный суд США признал компанию Apple виновной в попытке установить монополию на продукцию электронной торговой площадки App Store.

Инстанция поддержала коллективный иск пользователей iPhone против корпорации. Клиенты утверждают, что технологический гигант пользуется своим положением и «несправедливо» получает от продаж приложений до 30% комиссионных, что приводит к завышенным ценам. Какое конкретно наказание понесет компания, не уточняется, пишет «Газета.ру» в понедельник, 13 мая.

В самом начале разбирательства в корпорации заявляли, что такой иск может быть подан только разработчиком приложений, а не пользователем. Но Верховный суд решил иначе и встал на сторону потребителей.

На фоне этой новости акции Apple упали более чем на 5%. На момент написания заметки (18:15 мск) за одну ценную бумагу «яблочной» компании давали $187,10.

Ранее в тот же день стало известно, что осенью 2019 года Apple планирует представить сразу три смартфона нового поколения, которые будут оснащены процессором А13, третьей основной камерой, а также будут иметь более толстый корпус.

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