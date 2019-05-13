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В Совфеде оценили решение ЕС не вводить новые санкции против РФ

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» прокомментировала заявление министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека о том, что Евросоюз не рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за предоставления гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Петржичека, Евросоюз нацелен на диалог с Россией, хотя и продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины

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«Позиция Евросоюза, отказавшегося применять санкционное давление на Россию из-за миротворческого решения президента РФ Владимира Путина о введении упрощенного порядка получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР, основана на осознании критичности и возрастающих рисков этого затянувшегося кровавого вооруженного конфликта в центре Европы», — сказала Ковитиди.

Она добавила, что правда о гражданской войне в Донбассе и госперевороте на Украине рано или поздно станет известна всему миру.

24 апреля Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Глава государства подчеркнул, что вопрос о паспортах носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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