Адвокат опроверг составление протокола на Александра Емельяненко за алкоголь

Протокол на бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко не составлялся. Об этом в понедельник, 13 мая, заявил его адвокат Кахабер Долбадзе.

Накануне сообщалось, что спортсмена задержали в Москве за распитие алкогольных напитков в общественном месте, после чего его доставили в отделение полиции.

«Александр был не задержан, а был доставлен (в полицию. — Ред.) вместе с лицами, которые сопровождали его. И, соответственно, он был отпущен сразу же после выяснения обстоятельств», — цитирует защитника «РИА Новости».

Протокол на Емельяненко не составляли, подчеркнул он, предположив, что в состоянии алкогольного опьянения находились лица, которые были с Александром, пишет сайт kp.ru.

11 марта Емельяненко, арестованного ранее на 10 суток за неповиновение полиции, вышел из спецприемника в Минеральных Водах. Он скрылся после ДТП в Кисловодске. Из-за отказа пройти освидетельствование по решению суда спортсмену выписали штраф в 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 18 месяцев.