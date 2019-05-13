Прямой эфир

Возбуждено дело после ДТП с автобусом в Красноярске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием автомобиля BMW и пассажирского автобуса. Вечером 10 мая на улице Высотная 21-летний водитель иномарки сначала врезался в Volkswagen Passat, а затем в Mazda 6. После этого BMW вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом № 80.

Водитель BMW погиб на месте. Пассажир — девушка примерно 20 лет находится в реанимации в тяжелом состоянии. В ГИБДД отмечают, оба они были не пристегнуты ремнями безопасности. Семь пассажиров автобуса осмотрели в больнице, назначили лечение и отпустили домой, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Очевидцы уверяют, что водителя BMW якобы подрезали, после чего он и вылетел на встречную полосу. По данным ГИБДД, за последний год его девять раз привлекали к административной ответственности, в основном за превышение скорости.

Напомним, в течение 2018 года в России произошло больше 167 тыс. аварий, жертвами которых стали почти 18 тыс. человек. Это на 5,2% меньше показателей прошлого года, однако цифра всё еще остается впечатляющей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге
Туристический автобус упал с горной дороги в Японии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017