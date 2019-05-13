Возбуждено дело после ДТП с автобусом в Красноярске

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием автомобиля BMW и пассажирского автобуса. Вечером 10 мая на улице Высотная 21-летний водитель иномарки сначала врезался в Volkswagen Passat, а затем в Mazda 6. После этого BMW вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом № 80.

Водитель BMW погиб на месте. Пассажир — девушка примерно 20 лет находится в реанимации в тяжелом состоянии. В ГИБДД отмечают, оба они были не пристегнуты ремнями безопасности. Семь пассажиров автобуса осмотрели в больнице, назначили лечение и отпустили домой, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Очевидцы уверяют, что водителя BMW якобы подрезали, после чего он и вылетел на встречную полосу. По данным ГИБДД, за последний год его девять раз привлекали к административной ответственности, в основном за превышение скорости.

Напомним, в течение 2018 года в России произошло больше 167 тыс. аварий, жертвами которых стали почти 18 тыс. человек. Это на 5,2% меньше показателей прошлого года, однако цифра всё еще остается впечатляющей.