Путин не исключил увеличения объемов закупок Минобороны Ту-160

Министерство обороны России может увеличить объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, общаясь с рабочими авиазавода имени Горбунова в Казани.

«На 10 машин мы подписали контракт в начале прошлого года. Еще 10 будет модернизироваться Ту-160. И, может быть, даже увеличим количество. (…) Минобороны не исключает увеличения контракта на будущее», — цитирует «РИА Новости» Путина.

По словам главы государства, Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, «нужными для Министерства обороны возможностями».

Ту-160 — многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Он разработан в КБ Туполева в 1970–1980-х годах. Предназначается для поражения ядерным и обычным оружием важных объектов в глубоком тылу противника. На Ту-160 установлено 44 официальных мировых рекорда.

Ранее сообщалось, что 13 мая Путин осмотрел в Казани образцы авиатехники, размещенные на аэродроме завода имени Горбунова. Главе государства показали модернизированные Ту-160, Ту-95МС, Ту-22.