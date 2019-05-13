«Турпомощь» предложила продлевать отдых путешественников вместо эвакуации

Ассоциация «Турпомощь» предложила использовать средства из фонда персональной ответственности не для оплаты эвакуации отдыхающих в случае недобросовестных действий туроператоров, а для оплаты продления отдыха. По словам главы ассоциации Александра Осауленко, Ростуризм и Минэкономразвития поддерживают эту идею.

Осауленко пояснил, что турист не может отправиться на отдых без оплаченного обратного билета. Соответственно, если отель заявляет, что часть пребывания отдыхающего не оплачена, выгоднее оплатить этот промежуток времени, а не заниматься экстренной отправкой на родину, передает «Интерфакс».

Глава «Турпомощи» добавил, что на сегодняшний день уже три компании из 600 сформировали фонд персональной ответственности.

В апреле страховщики назвали топ стран, в которых туристы чаще всего обращаются за помощью. Первые места заняли Таиланд, Турция, Кипр и Вьетнам. На них в сумме приходится 70% случаев. Еще 6% заявлений поступает из Германии, 5% — из Индонезии, по 4% — из Италии и Испании. Чаще всего поводом становятся простуда, ОРВИ, тонзиллит и инфекции дыхательных путей.