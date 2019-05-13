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«Турпомощь» предложила продлевать отдых путешественников вместо эвакуации

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Ассоциация «Турпомощь» предложила использовать средства из фонда персональной ответственности не для оплаты эвакуации отдыхающих в случае недобросовестных действий туроператоров, а для оплаты продления отдыха. По словам главы ассоциации Александра Осауленко, Ростуризм и Минэкономразвития поддерживают эту идею.

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Осауленко пояснил, что турист не может отправиться на отдых без оплаченного обратного билета. Соответственно, если отель заявляет, что часть пребывания отдыхающего не оплачена, выгоднее оплатить этот промежуток времени, а не заниматься экстренной отправкой на родину, передает «Интерфакс».

Глава «Турпомощи» добавил, что на сегодняшний день уже три компании из 600 сформировали фонд персональной ответственности.

В апреле страховщики назвали топ стран, в которых туристы чаще всего обращаются за помощью. Первые места заняли Таиланд, Турция, Кипр и Вьетнам. На них в сумме приходится 70% случаев. Еще 6% заявлений поступает из Германии, 5% — из Индонезии, по 4% — из Италии и Испании. Чаще всего поводом становятся простуда, ОРВИ, тонзиллит и инфекции дыхательных путей.

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