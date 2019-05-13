Бывший замминистра финансов КНР получил 15 лет с конфискацией

Бывшего замминистра финансов Китая Чжан Шаочуня приговорили к 15 годам тюрьмы, конфискации имущества и штрафу в 6 млн юаней ($882 тыс.).

По данным китайских СМИ, за 23 года нахождения в различных властных структурах Чжан получил взяток на сумму почти 67 млн юаней ($9,7 млн). Последние 12 лет он занимал пост замглавы финансового ведомства Китая, сообщает CGTN в понедельник, 13 мая.

Расследование в отношении замминистра длилось год. Им занимались центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины (орган, специально созданный для борьбы с коррупцией) и национальная контрольная комиссия — еще один орган по борьбе с коррупцией, пишет «Российская газета».

В сентябре прошлого года Чжана исключили из партии. О возможной причастности замглавы китайского минфина к коррупции стало известно еще в 2016 году. Тогда проверочная комиссия предупредила финансовое ведомство КНР о «непрозрачности» деятельности чиновника.

В конце ноября 2017 года сообщалось, что бывшего вице-мэра китайского города Чжунвэй Цзо Синьбо приговорили к шести годам тюремного заключения за взятки на сумму $409 тыс.