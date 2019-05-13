Проверка загрязнения льдин угольной пылью проводится в Якутии

В Якутии нерюнгринский комитет государственного экологического надзора отобрал пробы для установления причин загрязнения льдин в поселке Чульман. Это уже не первый случай. Например, 4 марта было зарегистрировано превышение от фонового значения содержания взвешенных веществ от 21 до 294 раз.

В майские дни на протяжении всего участка встречались льдины, покрытые мелкими частицами черного цвета, предположительно угольной пыли. В случае подтверждения загрязнения реки Дежневка в отношении ГОК «Денисовский» будут возбуждены административные материалы, пишет ИА YakutiaMedia.

В РФ готовится запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды, рассказал 7 мая министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. По его словам, важнейшей задачей ведомства является снижение загрязнения окружающей среды и Россия поддерживает мировую тенденцию по сокращению использования пластика.