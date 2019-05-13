Мину обнаружили в Псковской области во время дорожного ремонта

В Псковской области обезвредили несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Минометная мина была обнаружена во время дорожных работ.

Первый боеприпас был обнаружен вблизи деревни Жигалово Куньинского района. О мине калибра 120 мм в МЧС сообщили дорожные рабочие. Снаряд обезвредила группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки. Об этом сообщила Псковская лента новостей.

Кроме того, спасатели разминировали ручную гранату Ф-1, которая была найдена в лесу у деревни Воробецкое.

Ранее сообщалось, что на берегу озера под Брянском была обнаружена авиабомба времен войны.