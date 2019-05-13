Прямой эфир

Мину обнаружили в Псковской области во время дорожного ремонта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области обезвредили несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Минометная мина была обнаружена во время дорожных работ.

Первый боеприпас был обнаружен вблизи деревни Жигалово Куньинского района. О мине калибра 120 мм в МЧС сообщили дорожные рабочие. Снаряд обезвредила группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки. Об этом сообщила Псковская лента новостей.

Кроме того, спасатели разминировали ручную гранату Ф-1, которая была найдена в лесу у деревни Воробецкое.

Ранее сообщалось, что на берегу озера под Брянском была обнаружена авиабомба времен войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевой снаряд нашли на стройке в Челябинске
Снаряд времен ВОВ обнаружили в поле в Брянской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017