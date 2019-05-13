Голикова высказалась против сокращения майских праздников

Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против сокращения майских праздников. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее разделять праздничные дни предложили в Совете Федерации. По мнению сенатора Сергея Калашникова, продолжительные выходные необходимо сделать более дробными. Голикова же подчеркнула важность майских праздников для россиян.

«Мне кажется, для людей это очень важно, это возможность и такие трогательные праздники, как 9 Мая, отметить, а с другой стороны — и хозяйством заняться на огороде», — приводит слова вице-премьера РФ «Газета.ру».

Голикова отметила, что выходные дни специально переносились с январских праздников на майские. Кроме того, добавила министр, общее количество праздников в году сохраняется, поэтому майские праздники не сокращают ВВП, пишет сайт kp.ru.

С вице-премьером согласилась и профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова. В беседе с НСН она отметила, что необходимость длинных майских выходных объясняется советским прошлым и никак не сказывается на работоспособности граждан.

Праздничные выходные в мае в России совокупно продлились девять дней. В случае одобрения предложения Минтруда РФ в 2020 году россияне снова смогут отдохнуть с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, пишет «Федеральное агентство новостей». В Роструде рассказали, что следующие длинные выходные будут у россиян только в ноябре 2019 года. По случаю Дня народного единства отдыхать граждане будут с субботы, 2 ноября, по понедельник, 4 ноября.