Сезон поэтических пикников стартует в Тамбове

Сезон поэтических пикников начинается в Тамбове. 18 мая его откроют молодые поэты, участники единственного литературного кафе областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина «Пушкинский чердак».

Как отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру», эти встречи уже стали городской традицией. Их главная тема — современная поэзия. Стихи читают поочередно, в формате «открытого микрофона». К поэтам могут присоединиться музыканты с классической и акустической гитарой.

В 2018 году поэтические пикники проходили на площадках от набережной до парка культуры. Теперь же для них выбрали зону недалеко от площади Музыки.