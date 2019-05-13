Плакат с пятиметровой 3D-косаткой развернули во Владивостоке

Активисты Greenpeace провели пикет на Корабельной набережной Владивостока, в рамках которого разместили плакат с пятиметровой 3D-косаткой, разрывающей сеть. Это копия объемных 3D-граффити, которые появились в апреле перед зданием ТАСС в Москве при поддержке Greenpeace.

Акция посвящена проходящему 13–15 мая заседанию рабочей группы, на котором должны решить судьбу узников «китовой тюрьмы» и утвердить индивидуальные планы реабилитации и подготовки особей к выпуску, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, в «китовой тюрьме» в бухте Средняя под Находкой содержалось 87 белух и 11 косаток, большинство из которых детеныши до года. Помимо них в центре находилось шесть моржат, девять лахтаков и около 50 тюленей ларга. Все они предназначены для перевозки в Китай. Однако 21 февраля стало известно, что одна косатка сбежала из заточения. Экологи подозревают, что животное погибло.